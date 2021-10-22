Украина окажет помощь Молдове с поставками газа

Украина окажет помощь Молдове с газом по ее просьбе.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", – сказал Данилов.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", – пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдова поставленный ресурс вернет. По словам Данилова, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украине есть территории, которые запитываются газом из Молдовы.

Как сообщалось, Молдова ввела чрезвычайное положение из-за нехватки газа на 30 дней из-за падения давления в газовой сети. Во время действия ЧП Нацкомисия будет издавать распоряжения, которые обязаны будут выполнять центральные и местные власти, а также экономические агенты и граждане страны.

В то же время решения комиссии будут касаться лишь газовой отрасли и принятия мер для устранения проблем с обеспечением граждан и всей страны газом.