Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании Госспецсвязи

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября "О Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".

Об этом говорится в указе №544/2021.

Решение вступает в силу со дня обнародования, 22 октября.

Концепция реформирования Госспецсвязи определяет цели, задачи, этапы, основные приоритеты, направления, механизмы, а также ожидаемые результаты реформирования службы, которые должны дать ей возможность отдельно и во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны эффективно противодействовать угрозам национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.