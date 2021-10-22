Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании Госспецсвязи
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября "О Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".
Об этом говорится в указе №544/2021.
Решение вступает в силу со дня обнародования, 22 октября.
Концепция реформирования Госспецсвязи определяет цели, задачи, этапы, основные приоритеты, направления, механизмы, а также ожидаемые результаты реформирования службы, которые должны дать ей возможность отдельно и во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны эффективно противодействовать угрозам национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.
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