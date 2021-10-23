Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо вслед за повышением предельных цен Министерством экономики.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек – до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 – на 63 копейки – до 33,20 грн/л, и дизельное топливо – на 72 копейки – до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 38-67 копеек за литр. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell – на 60-72 копеек.

Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05-1 грн за литр.

Ранее сообщалось, что 22 октября Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/литр и дизтоплива – 25,07 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец октября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,20 грн/л, дизтоплива – 32,07 грн/л.

По сравнению с серединой октября средняя цена на бензин выросла на 63 копейки, дизтопливо – на 72 копейки.