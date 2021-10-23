Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине

Французская компания по киберзащите Thales ближайшее время откроет офис в Украине

Об этом стало известно во время встречи министра цифровой трансформации Михаила Федорова с представителями компании в Париже, передает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Отмечается, что стороны обсудили создание цифровых документов и киберзащиты на основе искусственного интеллекта. Представители французской компании рассказали, как в Украине можно улучшить сферу киберзащиты и качественно выявлять и противодействовать киберугрозам.

Thales – компания, специализирующаяся на разработке высокотехнологичной продукции для обороны и безопасности, аэрокосмической промышленности и транспортировки. Компания насчитывает 56 офисов и научно-исследовательских центров в 56 странах мира.

В Минцифры добавили, что Thales активно работает над открытием офиса в Украине и уже назначила директора.