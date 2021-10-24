1725 населенных пунктов Украины внедрили раздельный сбор мусора, – Минрегион

В более чем 1700 населенных пунктах Украины сейчас внедряется раздельный сбор бытовых отходов.

Об этом сообщил директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона Андрей Ведмидь во время конференции.

"Для достижения показателей, определенных Национальной стратегией и Национальным планом управления отходами до 2030 года, необходима синергия действий как центральной, так и местной власти. И также, конечно, жителей каждой общины! Показатели, которые мы сейчас имеем, подтверждают, что направление выбрано правильно. Поэтому в 1725 населенных пунктах внедряется раздельный сбор бытовых отходов. В 29 - работают 34 мусоросортировочных линии, в 11 - строятся мусороперерабатывающие комплексы. Надеюсь, в краткосрочной перспективе в Украине будет появляться все больше передовых региональных систем обращения с бытовыми отходами", - отметил Ведмидь.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция Украины рассчитала более 45 млн грн убытков в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года.