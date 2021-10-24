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В "желтой" зоне адаптивного карантина остались четыре области, – Минздрав

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Министерство здравоохранения Украины обновило карту зон адаптивного карантина в стране по состоянию на 24 октября, четыре региона остаются в "желтой" зоне.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщается, в "желтой" зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В "оранжевой" зоне - Киев, Волынская область, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

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Джерело:  Минздрав
карантин (2077) МОЗ (1445) коронавірус (3210)


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