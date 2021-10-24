В Японии остановили реактор АЭС из-за отсутствия антитеррористических мер

Ядерный реактор в японской префектуре Фукуи был остановлен 23 октября, всего через четыре месяца после возобновления его работы, поскольку управляющая компания не смогла уложиться в сроки, установленные регуляторами, для принятия надлежащих антитеррористических мер.

Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Укринформ.

Приостановка работы реактора атомной электростанции "Михама" компании Kansai Electric Power Co. произошла раньше конечного срока для принятия таких мер.

Теперь, после прохождения проверки по безопасности, коммунальное предприятие имеет целью внести необходимые изменения в работу своих объектов и восстановить функционирование объекта.

В июне этого года реактор №3 впервые за примерно 10 лет возобновил работу и стал первым в Японии блоком, что работал после крайнего 40-летнего срока службы, введенного новыми правилами, установленными после катастрофы на Фукусиме в 2011 году.

Реактор прекратил работу после аварии на Фукусиме, спровоцированной мощным землетрясением и цунами. Впоследствии регулятор дал зеленый свет реактора №3 после проверки соблюдения мер безопасности.