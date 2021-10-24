Саудовская Аравия хочет к 2060 году обнулить выбросы углерода

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что крупнейший в мире экспортер нефти стремится достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2060 году. Он также удвоил годовой целевой показатель королевства по сокращению выбросов углерода почти до 280 млн тонн.

Об этом сообщает Investing.com, передает enkorr.

"Саудовская Аравия стремится к 2060 году достичь нулевых выбросов в рамках своей программы цикличной углеродной экономики в соответствии с планом развития королевства при сохранении его ведущей роли в укреплении безопасности и стабильности мировых рынков нефти", - сказал принц Мохаммед.

Эр-Рияд, подписавший Парижский климатический пакт, 23 октября изложил детали своих определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) - целей отдельных государств в рамках глобальных усилий по предотвращению повышения средней глобальной температуры более чем на 1,5°C по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Принц Мохаммед заявил, что саудовская экологическая инициатива направлена на сокращение выбросов углерода на 278 млн тонн в год по сравнению с ранее поставленной целью в 130 млн тонн.

В марте Саудовская Аравия обязалась снизить выбросы углерода более чем на 4% от глобального вклада за счет ряда инициатив, включая обеспечение 50% своих потребностей в энергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 году и посадки миллиардов деревьев в пустынном королевстве.

Саудовскую Аравию критиковали за слишком медленные действия, а программа Climate Action Tracker присвоила ей самый низкий рейтинг - "критически недостаточный".

Экономика королевства по-прежнему в значительной степени зависит от нефтяных доходов, поскольку экономическая диверсификация отстает от амбиций, сформулированных Мохаммедом бен Салманом. Официальные лица Саудовской Аравии утверждают, что мир будет продолжать нуждаться в саудовской сырой нефти в ближайшие десятилетия.

Эксперты считают, что еще слишком рано говорить о влиянии перспективных проектов Саудовской Аравии по солнечной и ветровой энергии. Его первая возобновляемая энергетическая установка заработала в апреле, а первая ветряная электростанция начала вырабатывать электроэнергию в августе.

Мегапроекты, такие как футуристический город NEOM, также включают планы зеленой энергетики, в том числе водородную установку стоимостью $5 млрд.

Некоторые инвесторы выразили обеспокоенность по поводу углеродного следа королевства. Другие говорят, что Саудовская Аравия выбрасывает наименьшее количество углерода на баррель нефти и что фактический правитель принц Мухаммед серьезно относится к экономической диверсификации.

"Очевидно, что углеродный след - это проблема. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что реальный [процесс сокращения] выбросов углерода будет медленным, а нефть будет использоваться еще некоторое время", - написал Тим Эш из BlueBay Asset Management в электронном письме.

Некоторые крупные производители нефти, включая Саудовскую Аравию, игнорируют проблемы изменения климата. В докладе ООН отмечается, что к 2030 году это приведет к увеличению производства угля более чем на 240%, нефти - на 57% и газа - на 71% по сравнению с планами по сдерживанию темпов глобального потепления на 1,5°C.