В Україні зафіксували 14,6 тисячі нових випадків COVID-19

Станом на ранок 25 жовтня в Україні зафіксували 14 634 нові випадки коронавірусної хвороби.

Зокрема, захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також госпіталізували 3 912 осіб, померло 330 пацієнтів, одужало – 4 598. Окрім того, здійснили 68 569 тестів.

Найбільше нових підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) та Запорізькій (1037) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 784 039 осіб, одужало – 2 380 374, летальних випадків зафіксували 64 202, також провели 14 021 250 тестів.

Із початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні щепили 8 965 694 людини, за останню добу – 101 331. Повністю імунізовані 6 989 668 українців.