БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 460 0

Слов'янська ТЕС зупинилася через нестачу вугілля

Слов'янська ТЕС зупинилася через нестачу вугілля

Слов'янська ТЕС (компанія "Донбасенерго") 23 жовтня припинила виробництво електроенергії через нестачу вугілля.

Як свідчать дані НЕК "Укренерго", обидва блоки станції, які з 2015 року працювали в режимі маневрування, зупинено, пише Інтерфакс-Україна.

За даними Міністерства енергетики, станом на вечір 22 жовтня антрацитового вугілля на ТЕС залишалося щонайбільше на добу. Водночас менш, ніж десятиденні запаси палива були у Трипільскої, Зміївської, Криворізької, Запорізької, Бурштинської, Вуглегірської та Курахівської ТЕС.

Нагадаємо, "Донбасенерго" володіє Слов'янською та Старобешівською ТЕС (остання розташована на тимчасово окупованій території Донеччини) сумарної потужності 880 МВт.

ПАТ "Енергоінвест Холдинг" належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі. Наразі контроль над компанією належить колишньому народному депутату Максиму Єфімову.

Автор: 

Джерело:  Інтерфакс-Україна
ТЕС (677) вугілля (1898) Слов’янськ (18)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 