Слов'янська ТЕС зупинилася через нестачу вугілля

Слов'янська ТЕС (компанія "Донбасенерго") 23 жовтня припинила виробництво електроенергії через нестачу вугілля.

Як свідчать дані НЕК "Укренерго", обидва блоки станції, які з 2015 року працювали в режимі маневрування, зупинено, пише Інтерфакс-Україна.

За даними Міністерства енергетики, станом на вечір 22 жовтня антрацитового вугілля на ТЕС залишалося щонайбільше на добу. Водночас менш, ніж десятиденні запаси палива були у Трипільскої, Зміївської, Криворізької, Запорізької, Бурштинської, Вуглегірської та Курахівської ТЕС.

Нагадаємо, "Донбасенерго" володіє Слов'янською та Старобешівською ТЕС (остання розташована на тимчасово окупованій території Донеччини) сумарної потужності 880 МВт.

ПАТ "Енергоінвест Холдинг" належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі. Наразі контроль над компанією належить колишньому народному депутату Максиму Єфімову.