Суд наказав повністю зупинити експлуатацію головного офісу "Укрексімбанку" (обновлено)
Шостий апеляційний адмінсуд 20 жовтня відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Укрексімбанку" та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було частково задоволено позов ГУ ДСНС у Києві до "Укрексімбанку" та застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівлі головного офісу банку (вул. Антоновича,127).
Зокрема йдеться про відключення джерел електроживлення та накладення печаток на розподільчі електрощити до повного усунення наступних порушень, зазначених в акті перевірки у вересні 2020 року, передає Finbalance.
Як свідчать судові матеріали, під час перевірки надзвичайники виявили, що у віконних отворах сходових кліток будівлі фрамуги для димовидалення виконані в такий спосіб, що відчинення з рівня сходового майданчика неможливе, чим знижено рівень пожежної безпеки. Також коридори будівлі, які не мають природного освітлення, не були обладнані системою протидимного захисту. До того ж система автоматичного водяного пожежогасіння не утримувалася в постійній готовності до виконання роботи.
"Обов`язок опечатати та відімкнути від джерел електроживлення покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві. Контроль за виконанням судового рішення щодо усунення АТ "Державний експортно-імпортний банк України" порушень вимог пожежної та техногенної безпеки покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві", – йшлося у рішенні Окружного адмінсуду м. Києва від 3 червня 2021 року, яке Шостий апеляційний адмінсуд своєю постановою від 20 жовтня залишив без змін.
Натомість "Укрексімбанк" наголошував, що під час розгляду справи більшість порушень було усунуто й надано докази на користь спростування та відсутності їх впливу на пожежну безпеку. Але Окружний адмінсуд констатував "наявність неусунутих відповідачем порушень вимог пожежної безпеки".
Водночас в пресслужбі державного "Укрексімбанку" запевнили, що більшість зауважень до дотримання правил пожежної безпеки, виявлених під час проведення позапланової перевірки ДСНС в офісі банку, уже усунуто. Водночас банк планує оскаржити рішення апеляційного суду у Верховному Суді.
"Наявні зауваження, які залишились, виникли через зміну державних будівельних норм і не можуть бути повністю усунені без проведення капітальної реконструкції будівлі головного офісу. Підвищені вимоги Правил пожежної безпеки в Україні були прийняті пізніше введення будівлі в експлуатацію, тому банк вважає необґрунтованим їх застосування в суді", – наголошується у повідомленні.
Банк також звернувся до ГУ ДСУНС у м. Києві з проханням утриматись від вчинення будь-яких дій щодо зупинення експлуатації будівлі головного офісу, оскільки "Укрексімбанк" належить до об’єктів критичної інфраструктури.
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