Розмір штрафів не прив'язуватимуть до прожиткового мінімуму, – Мінсоцполітки

В Україні планують змінити методологію розрахунку прожиткового мінімуму. За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, цей показник зможе задовольнити потреби людини.

Вона додала, що основна проблема наразі полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань, передає телеканал "Дом".

"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вища. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", – розповіла Лазебна.

Вона додала, що Мінсоцполітики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримані урядом, їх передано до парламенту.

"Вийшло чотири законопроєкти. Один про методологію, другий – про відв'язання, далі – про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", – пояснила міністерка.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада у червні ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміну методології розрахунку прожиткового мінімуму. Відповідно до нього, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування держбюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції поточного року.

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити не менше ніж 40% у 2021 році и 50% – 2031 році з щорічним збільшенням співвідношення на 1%.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 294 грн, з 1 грудня він зросте до 2 393 грн. Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян: діти до 6 років – 2 013 грн (з 1 грудня – 2 100 грн); діти від 6 до 18 років – 2 510 грн (з 1 грудня – 2 618 грн); працездатні особи – 2 379 грн (з 1 грудня – 2 481 грн); особи, які втратили працездатність – 1 854 грн (з 1 грудня – 1 934 грн).