"Енергоринок" за перше півріччя отримав 137 мільйонів збитків

Упродовж першого півріччя 2021 року державне підприємство "Енергоринок" відзвітувало про збитки на суму 137 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за другий квартал 2021 року, повідомляє проєкт "Марлін".

Відзначається, що з 2019 року підприємство перестало вести свою основну господарську діяльність – продаж електроенергії. Натомість, "Енергоринок" продовжує функціонувати для повного погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей за електроенергію.

Станом на липень 2021 року сума лише кредиторської заборгованості держпідприємства становить 27,3 млрд грн.

Водночас фінзвіт свідчить і про зменшення суми активів підприємства. Станом на липень "Енергоринок" володіє активами на суму 20,6 млрд грн, тоді як в березні сума активів дорівнювала 21,9 млрд грн.

Підприємство не отримує доходу, оскільки не проводить господарської діяльності. Наразі вся робота підприємства "Енергоринок" полягає в супроводі судових спорів з метою стягнення боргів.

Станом на сьогодні на підприємстві працюють 67 осіб. Середньомісячна зарплата працівника становить 84 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу – 86 тис. грн, а керівника – 193 тис. грн.

Із березня 2014 року "Енергоринок" очолює Юрій Гнатюк. Підприємство входить до сфери управління Кабінету міністрів.

Нагадаємо, за даними "Енергоринку", на кінець 2020 року дебіторська заборгованність перед ним за електроенергію становила 29,6 млрд грн, з якої заборгованність контрагентів, які вели діяльність на окупованих Росією територіях України, – 26,38 млрд грн.