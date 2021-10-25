"Нафтогаз" витратить на послуги з пошуку топменеджерів майже 50 мільйонів

НАК "Нафтогаз України" оголосив тендер на послуги рекрутингових агентств для підбору 20 кандидатур на посади керівників найвищої ланки.

Відповідно до оголошення на ProZorro, кінцевий термін подачі пропозиції – 22 листопада. Початок аукціону запланований на 28 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Очікувана вартість закупівлі рекрутингових послуг становить 48,9 млн грн (з ПДВ), строк поставки – до 31 грудня 2024 року.

Серед кваліфікаційних вимог до кандидатів, зокрема, вказана вища та додаткова освіта, а також бездоганне володіння англійською та українською мовами.

Сильними компетенціями кандидатів в одній чи декількох областях значяться стратегічне управління, розвиток бізнесу та міжнародні операції, операційне управління, фінансове планування, корпоративне управління, розвідка та видобування вуглеводнів, геологія та геофізика, забезпечення діяльності підприємства, охорона праці та техніка безпеки.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 29 вересня дозволив главі правління НАК "Нафтогаз України" призначати та звільняти співробітників без узгодження з наглядовою радою.

Водночас Кабмін припинив дію рішення наглядової ради "Нафтогазу" від 13-14 травня 2021 року про скасування делегованих правлінню "Нафтогазу" повноважень, а також рішення від 24 травня 2021 року про необхідність погоджень кадрових питань з наглядовою радою.

Крім того, Кабмін передав правлінню компанії повноваження на період до призначення наглядової ради затверджувати внутрішні положення, зокрема, з питань забезпечення діяльності системи внутрішнього контролю, призначення і звільнення керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань антикорупційної програми та фінансового контролера , якими регулюється діяльність НАК "Нафтогаз України".