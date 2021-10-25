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Роздрібні мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС, які працюють в економ- та середньому сегменті, у період з 23 до 25 жовтня збільшили вартість палива у межах 0,1-1 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях BVS усі види палива здорожчали на 60-90 копійок за літр. Так, ціна на А-95 збільшилася до 32,69 грн/л, на А-92 – до 31,89 грн/л, на дизпаливо – до 31,08 грн/л.

У мережі "Катрал" ціни на всі види палива зросли на 60 копійок: бензин марки А-95 здорожчав до 32,57 грн/л, А-92 – до 31,59 грн/л, дизпаливо – до 29,57 грн/л.

Такі мережі як KLO,"БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Автопорт", Овис, Prime та інші збільшили ціни у межах 0,2-1 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 28,2 грн /л та дизпалива – 25,07 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС на кінець жовтня. Відповідно, з урахуванням торгівельної націнки гранична вартість бензину становить 33,2 грн/л, дизпалива – 32,07 грн/л.

У порівнянні з серединою місяця середня ціна на бензин зросла на 63 копійки, дизпалива – на 72 копійки.

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Джерело:  еnkorr
АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3534) дизпаливо (1285)


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