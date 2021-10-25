Фінтехкомпанія з Казахстану купує український "БТА Банк"

Найбільша казахстанська фінтехкомпанія Kaspi.kz підписала договір купівлі-продажу 100% "БТА Банку Україна" для отримання банківської ліцензії в регіоні.

Як повідомляє Інтерфакс-Казахстан, закрити угоду сторони планують в першому півріччі 2022 року, пише "НВ".

"Ми уклали договір купівлі-продажу 100% БТА Банку Україна. Він купується виключно для отримання банківської ліцензії в Україні. Це дозволить нам запустити фінтехпродукти, відкривати мобільні гаманці, рахунки тощо", – зазначили в Kaspi.kz.

Зазначається, що "БТА Банк Україна" веде обмежену операційну діяльність. У фінустанови немає відділень і кредитного портфеля.

За даними компанії, угода не матиме суттєвого фінансового впливу на Kaspi.kz. У 2021 році казахстанський фінтех-гігант планує отримати 445 млрд тенге (27,5 млрд грн) прибутку.

У Kaspi.kz сподіваються, що банківська ліцензія та платіжні ліцензії Portmone Group допоможуть їм повторити стратегію Super App в Україні.

Нагадаємо, що наразі АТ "БТА Банк" належить казахстанському бізнесмену Кенесу Ракішеву.

Нагадаємо, у липні 2021 року Kaspi.kz придбала український платіжний сервіс Portmone у інвесткомпанії Dragon Capital. Вартість угоди оцінювалась в сумму від $10 млн до $20 млн.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк відмовив білоруському бізнесмену Миколі Вороб'ю в погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "БТА Банку". Рішення ухвалили через те, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Адже 17 грудня 2020 року Рада ЄС внесла його до переліку осіб, до яких застосовуються санкції.

Окрім того, Воробей був бізнес-партнером Віктора Медведчука за нафтопродуктопроводом "ПрикарпатЗахідтранс".