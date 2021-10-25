Євросоюз виділив Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги (обновлено)

Європейська комісія від імені Європейського союзу виплатила 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що це другий та останній транш у межах чинної програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 млн євро у грудні 2020 року.

У ЄК додали, що із врахування останнього траншу, загальна сума кредитів Україні за її численними програмами макрофінансової допомоги сягає 4,4 млрд євро.

"Другий транш у розмірі 600 млн євро, який був виділений сьогодні, є ясним свідченням підтримки ЄС програми реформ в Україні. Україна доклала величезну кількість зусиль для виконання умов програми, а також досягла задовільного прогресу МВФ", – зазначив віцепрезидент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Він додав, що надаючи фінансову та технічну підтримку, ЄС допомагає покращити рівень життя українського народу.

"Надаючи потужну політичну підтримку, ми зміцнюємо інтеграцію України з Європейським Союзом", – підкреслив він.

Як зазначили у Міністерстві фінансів України, кредит надано у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,25% з терміном погашення у квітні 2036 року. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб та зменшення фінансового навантаження на бюджет України.

"Ми вдячні партнерам із Європейського Союзу за тривалу підтримку нашої країни на шляху економічного розвитку та проведення ключових реформ. Українська сторона виконала узгоджені сторонами умови програми макрофінансової допомоги, що дозволило залучити зазначену позику. Ми продовжуємо активну роботу для забезпечення макрофінансової стабільності держави та впровадження структурних реформ", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро Україна отримала у грудні 2020 року після домовленості Києва з МВФ щодо візиту місії. Перша виплата була виконана без якихось конкретних умов з боку України.

Видача другого траншу залежала від виконання восьми конкретних заходів, які були визначені у меморандумі. До них відносилися заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, покращення ділової середи та управління державними підприємствами.