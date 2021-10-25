Банки очікують рекордного попиту на кредити від бізнесу, – опитування НБУ

Українські банки зберегають рекордно високі очікування зростання попиту бізнесу на кредити та відзначили подальше зростання попиту на позики з боку домогосподарств.

Про це свідчать результати щоквартального опитування про умови банківського кредитування, передає пресслужба Національного банку.

Зазначається, що в липні-вересні 2021 року попит на бізнес-кредити вчергове зріс, найбільше на позики МСП, гривневі та короткострокові кредити. Визначальними чинниками назвали зниження відсоткових ставок і потребу підприємств у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.

Також банки відзначають пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу та зростання рівня схвалення заявок.

Окрім того, попит населення на кредити продовжує зростати. Три квартали поспіль банки відзначають здебільшого зростання попиту на іпотечні кредити, якщо порівняти зі споживчими. Водночас стандарти кредитування пом’якшуються протягом року.

"Боргове навантаження домогосподарств респонденти оцінили як найнижче за всю історію спостережень. У третьому кварталі учасники опитування відзначили зростання процентного та кредитного ризиків, водночас ризик ліквідності зменшився", – йдеться у результатах опитування.

У наступні 12 місяців 92% опитаних банків прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств, 79% – корпорацій.

Відзначається, що очікування зростання попиту на кредити з боку бізнесу є рекордно високими з 2016 року.

"У четвертому кварталі банки не планують в цілому змінювати кредитні стандарти для корпоративних клієнтів, водночас пом’якшуватимуть стандарти кредитування населення. У найближчі три місяці банки очікують подальшого зростання всіх видів ризику, найбільше – процентного", – наголосили в Нацбанку.

Опитування тривало з 17 вересня до 8 жовтня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 89%.