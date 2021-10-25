Україна та Японія підписали меморандум про космічне співробітництво

Державне космічне агентство України та Японське агентство аерокосмічних досліджень підписали Меморандум про співробітництво у сфері космічної діяльності в мирних цілях.

Підписання документу відбулося в межах UA Space Focus під час тематичного тижня Expo2020: Space Week в ОАЕ, повідомляє пресслужба Держкосмосу.

Зазначається, що цей меморандум є основоположним документом, що має на меті регламентувати аспекти українсько-японської взаємодії у сфері космічної діяльності, зокрема, вивчення можливого співробітництва для спільної діяльності сторін у напрямках космічних досліджень, космічної науки, спостережень за Землею та інших.

У Держкосмосі наголосили, що документ "надасть нового імпульсу українсько-японським відносинам в галузі космосу та сприятиме започаткуванню практичної кооперації".