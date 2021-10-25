Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Буроменську з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого згідно з поданою заявою.

Відповідний указ №546/2021 від 22 жовтня опубліковано на сайті президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Наталію Буроменську уповноважною АМКУ у липні 2019 року.

До цього вона працювала в компанії "ВФ Україна" (мобільний оператор "Vodafone Україна"). Її чоловік – Михайло Буроменський у 1984-2016 рокахв працював в харківському Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, а в останні роки є професором кафедри міжнародного права в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко.

Широкій громадськості професор Буроменський відомий як аудитор Національного антикорупційного бюро. На цю посаду його обрав Кабінет міністрів в 2017 році, хоча він не мав досвіду розслідувань корупційних злочинів, як того вимагав меморандум з МВФ. Тоді Буроменський обійшов ряд відомих практикуючих кандидатів: федерального прокурора США Марта Борщ, керівника ОЛАФ Джованні Кесслера, заступника генерального інспектора США Роберта Сторча.