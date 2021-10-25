Держекоінспекція нарахувала 2 мільярди збитків довкіллю з початку року

Понад 2 млрд грн збитків завдали порушники природоохоронного законодавства довкіллю за період з січня до вересня 2021 року.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає пресслужба відомства.

За його словами, Держекоінспекція склала понад 35 тис. протоколів про адміністративні порушення, притягнувши до відповідальності майже 32 тис. осіб. Загалом відкрито понад 400 кримінальних проваджень.

Мальований додав, що найбільше збитків – 50% від загальної суми, завдано земельним ресурсам.

"Це понад 1 млрд грн, що удвічі більше, ніж за весь минулий рік. Засмічення та забруднення земель залишається, на жаль, однією з найзбитковіших для довкілля проблем", – наголосив очільник Держекоінспекції.

Він зазначив, що основна причина цього явища – застарілість та недостатність інфраструктури поводження з відходами у територіальних громадах України.

"Зокрема, третина полігонів на території нашої держави не відповідає екологічним вимогам. Унаслідок їх переповненості побутове сміття вивозиться у непризначені для цього місця, де спричиняє забруднення ґрунтів, водойм, загибель тварин", – підкреслив Мальований.