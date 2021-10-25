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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін звільнив автобусних перевізників від відповідальності за перевірку сертифікатів вакцинації

Кабмін звільнив автобусних перевізників від відповідальності за перевірку сертифікатів вакцинації

Кабінет міністрів звільнив автобусних перевізників від відповідальності за перевезення пасажирів без сертифікату вакцинації чи негативного результату тесту на коронавірус у міжрегіональному сполученні.

Відповідні зміни до постанови №1236 були внесені під час засідання Кабінету міністрів 20 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Відтепер відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів.

"Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів", – сказано у повідомленні.

Водночас під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів, як і раніше, несе перевізник.

МОЗ нагадує, що норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила перевезень пасажирів між регіонами. Тепер при посадці в транспорт потрібно пред'явити документ про вакцинацію або результат тесту на коронавірус, який дійсний 72 години. Нові правила не поширюються на неповнолітніх.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів була покладена на перевізника, однак після протестів автобусних перевізників уряд змінив своє рішення.

Автор: 

авто (4175) вакцина (889) Кабмін (7803) карантин (2077) автобус (253) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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"Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів була покладена на перевізника, однак після протестів автобусних перевізників уряд змінив своє рішення. "
Как в анекдоте: "Идет лев по лесу. Навстречу заяц.
- Ты кто?
- Я заяц!
- Записывая: заяц. Придешь ко мне завтра вечером, я съем тебя на ужин!
- А можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваю."
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25.10.2021 17:06 Відповісти
Цирк продовжується КЛОВАНИ при владі
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25.10.2021 17:44 Відповісти
Отакої....
А хто ж буде перевіряти сертифікати ?
Поліція ?
Навіщо ви привчаєте громадян до беззаконня ?
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25.10.2021 18:04 Відповісти
"страна дураков", інколи казки стають реальністю. В Європі таке важко уявити, звичайно є "середньовічні люди", але не в такій кількості, тим паче на державному рівні. Яка нам Європаа??? Середньовічна!? Яка нам НАТО!? ТУТ 73% дикунів-аборигенів.
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25.10.2021 23:43 Відповісти
Тобто за безпеку людей яких перевозить перевізник має відповідати не перевізник, а самі люді? Геніально!!!
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26.10.2021 11:40 Відповісти

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