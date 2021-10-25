Кабмін звільнив автобусних перевізників від відповідальності за перевірку сертифікатів вакцинації

Кабінет міністрів звільнив автобусних перевізників від відповідальності за перевезення пасажирів без сертифікату вакцинації чи негативного результату тесту на коронавірус у міжрегіональному сполученні.

Відповідні зміни до постанови №1236 були внесені під час засідання Кабінету міністрів 20 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Відтепер відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів.

"Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів", – сказано у повідомленні.

Водночас під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів, як і раніше, несе перевізник.

МОЗ нагадує, що норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила перевезень пасажирів між регіонами. Тепер при посадці в транспорт потрібно пред'явити документ про вакцинацію або результат тесту на коронавірус, який дійсний 72 години. Нові правила не поширюються на неповнолітніх.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів була покладена на перевізника, однак після протестів автобусних перевізників уряд змінив своє рішення.