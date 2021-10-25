Нацбанк виключив із держреєстру чотири фінансові компанії

Національний банк України виключив чотири з Державного реєстру фінансових установ чотири компанії на підставі їхніх власних заяв.

Як повідомляє пресслужба регулятора, йдеться про кредитну спілку імені О.І. Кульматицького, кредитну спілку "Фермер", ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" та ТОВ "ФК Форт".

Також Нацбанк вирішив відкликати всі ліцензії у трьох фінустанов на підставі поданих ними заяв:

ТОВ "ФК "Крауч" – ліцензій на надання послуг з фінансового лізингу; на надання послуг з факторингу; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "Кешью" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ПТ "Ломбард "Бутенко та Компанія" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Окрім того, регулятор ухвалив рішення щодо відкликання однієї ліцензії, а саме на надання гарантій, у двох компаній також на підставі поданих ними заяв: ТОВ "Ізокванта Плюс" та ТОВ "ФК "Хантер".

Також на підставі поданої заяви анулювали ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу ТОВ "Пульман Фінанс".