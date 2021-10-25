Нацбанк викупив на міжбанку $350 мільйонів за тиждень

Національний банк з 18 по 23 жовтня викупив на міжбанківському ринку $350,1 млн і не продавав валюту.

Про це свідчать статистичні дані на сайті НБУ.

Зокрема, $20 млн регулятор придав в ході інтервенцій з вибором кращого курсу, решту $330,1 млн Нацбанк викупив в ході інтервенцій за єдиним курсом.

Усього з початку року Нацбанк викупив в резерви $2,37 млрд, продав – $197 млн.

Водночас офіційний курс гривні за вказаний період зміцнився з 26,61 грн/$ на початку тижня до 26,2918 грн/$ за підсумками торгів у п'ятницю, 22 жовтня.

Як повідомлялося, Національний банк за період з 11 по 13 жовтня викупив на міжбанківському ринку $119,6 млн, при цьому регулятор не продавав валюту.

Нагадаємо, з 27 вересня по 1 жовтня Національний банк викупив на міжбанківському ринку $15 млн.