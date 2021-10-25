"Укртелеком" Ахметова збільшив дохід з початку року на 7%

Загальний дохід АТ "Укртелеком" за січень-вересень 2021 року склав понад 5 млрд грн, що на 7% більше аналогічного показника минулого року.

Як повідомила пресслужба компанії, показник EBITDA "Укртелекому" за звітний період становить майже 1,6 млрд грн, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, а EBITDA margin зросла на 2.7 п.п. та склала понад 31%.

Зазначається, що надходження від надання послуг інтернету та передачі даних за дев'ять місяців 2021 року склали майже 1,63 млрд грн, що на 5% більше, ніж рік тому. Дохід від надання інтернет-послуг приватним користувачам збільшився до 1,16 млрд грн, а дохід від бізнес-сегменту збільшився до 473 млн грн. Доходи від фіксованої телефонії склали майже 1,4 млрд грн: 915 млн грн у масовому сегменті і понад 482 млн грн - у корпоративному сегменті.

За даними компанії, кількість користувачів оптичного інтернету від "Укртелекому" за рік зросла майже на 70% – до понад 230 тис.

Капітальні інвестиції за дев'ять місяців 2021 року збільшилися на 20% і склали майже 580 млн грн.

Від комерційної оренди незадіяних приміщень цього року компанія отримада 321 млн грн, що на 36% більше, ніж рік тому.

За звітний період "Укртелеком" сплатив майже 1,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Раніше повідомлялося, що загальний дохід "Укртелекому" в першому півріччі 2021 року склав 3,4 млрд грн (на понад 10% більше, ніж було за аналогічний період 2020 року), дохід від інтернету перевищив 1 млрд грн (+7,4%).

Нагадаємо, в червні 2017 року суд Лондона за позовом Raga Establishment зобов'язав СКМ доплатити $760 млн плюс відсотки за покупку "Укртелекому" і відхилив зустрічні претензії компанії Ріната Ахметова про розірвання договору про покупку телеком-оператора. Згідно з матеріалами судового розгляду, до операції з приватизації держкомпанії були причетні Віктор Янукович, колишній глава СБУ Валерій Хорошковський, Сергій Арбузов і Дмитро Фірташ.

У жовтні 2019 року компанія "СКМ" Ріната Ахметова за рішенням суду Лондона врегулювала спір з Raga Establishment Ltd в рамках мирової угоди у справі "Укртелекому". У СКМ не спростували виплату понад $700 млн за рішенням суду, відмовившись уточнити деталі.