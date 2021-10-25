Споживчі настрої українців у вересні погіршилися, – дослідження

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців після зростання в серпні на 2,4 пункта знизився у вересні на 4,5 п. – до 73,7 п. за 200-бальною шкалою.

Про це свідчить дослідження агентства Info Sapiens, передає Інтерфакс-Україна.

"Індекс споживчих настроїв знизився у вересні порівняно з серпнем 2021 року. Його значення перебуває на рівні вересня 2020 року. Зниження відбулося головним чином через погіршення компонента економічних очікувань на тлі новин про нову хвилю COVID-19", – повідомляється на сайті агентства.

Згідно з дослідженням, у вересні індекс поточного становища (ІТП) знизився на 0,8 п. – до 69,4 п. зокрема, індекс поточного особистого матеріального становища впав на 4,7 п. – до 59,5 п., а індекс доцільності великих покупок виріс на 2,5 п., до 79,3 п.

Водночас індекс економічних очікувань (ІЕО) за минулий місяць знизився на 7 п. – до 68,9 п., у тому числі індекс очікуваних змін особистого матеріального становища – на 10 п., до 68,2 п.

Індекс очікуваного розвитку економіки країни в найближчий рік знизився на 3,2 п. – до 62,7 п., а індекс очікуваного розвитку економіки країни на найближчі п'ять років – на 7,8 п., до 75,9 п.

У звіті Info Sapiens вказується, що у вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття в Україні виріс (погіршився) на 1,2 п., до 137,2 п., а індекс інфляційних очікувань знизився на 0,5 п., до 190,3 п.

Разом із тим очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. – до 139,8 п.

Як повідомлялося, споживці настрої українців в 2019 році різко зросли в перші місяці після президентських виборів: за другий-третій квартали вони підскочили з 65,3 до 97,5 п., проте в наступні два місяці було зафіксовано їх зниження до 91,7 п, і лише грудень дещо поліпшив показники.

У січні 2020 року потреби населення погіршилися за перші чотири місяці до 66,2 п., після чого в травні виросли до 76,3 п. і в червні знову знизилися – до 65,1 п. після зростання в липні на 1,7 п. у серпні вони покращилися на 1,8 п., а у вересні – на 3,1 п., в жовтні - на 9,2 п., потім в листопаді виросли до 65,7 п., а в грудні – до 65,9 п.

У січні 2021 року ІСН погіршилися до 60,7 п., після чого зріс у лютому до 69,1 п., знову погіршився в березні до 67,8 п., після чого покращився в квітні до 77,2 п., в травні погіршився до 71,3 п., а в червні виріс до 73 п., потім повернувся в липні до показника 71,3 п., а в серпні покращився до 73,7 п.