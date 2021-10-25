Запаси вугілля на електростанціях надзвичайно низькі, ситуація погіршується, – "Укренерго" (обновлено)

Станом на ранок 25 жовтня запаси вугілля та складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ) становили 701,3 тис. тонн, що на 6,9% менше порівняно із запасами на 18 жовтня (752,9 тис. тон).

Про це свідчать статистичні дані на сайті Міністерства енергетики.

Водночас, згідно із затвердженим міністерством планом, на 25 жовтня на складах мало бути 2,97 млн тонн вугілля. Таким чином, фактичні запаси палива менші від планових у 4,2 раза.

Проте в пресслужбі Міненерго зазначають, що незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, Об’єднана енергетична система України працює стабільно.

"Базовою генерацією є атомна, АЕС виробляють понад половину всієї електроенергії в державі рівним графіком. Маневрування системи відбувається за рахунок теплової та гідрогенерації, потужності яких зараз достатньо для сталої роботи енергосистеми", – запевняють у міністерстві.

Водночас в пресслужбі НЕК "Укренерго" констатують, що ситуація з накопиченням вугілля дедалі погіршується, а запаси палива на складах ТЕС є надзвичайно низькими.

Зокрема, загальні запаси вугілля на складах ТЕС за тиждень знизилися на 6,5% (до 583,4 тис. тонн) у порівнянні з обсягами на ранок 18 жовтня (623,7 тис. тонн). Крім цього, запаси газового вугілля знизилися на 8,1% (до 454,6 тис. тонн) і антрацитового – на 0,4% (до 128,8 тис. тонн).

Водночас у порівнянні з початком осені (1 вересня) запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 21%, зокрема запаси газового вугілля – на 8,9%.

Середньодобові обсяги поставок вугілля за останні 10 днів склали 56,4 тис. тонн, тоді як витрата (спалювання) – 61,4 тис. тонн. Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 4,7 раза менше вугілля, ніж має бути на 25 жовтня (2 732 тис. тонн).

При цьому виробництво електроенергії на ТЕС минулого тижня у порівнянні з попереднім тижнем практично не змінилося – 763,6 млн кВт-год цього проти 762,2 млн кВт-год попереднього. Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем не змінилася та становила 26%.

Станом на 09:00 25 жовтня в аварійному ремонті за заявками виробників перебувало 3 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,75 ГВт, тоді як на ранок 18 жовтня – 9 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 2,2 ГВт. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 24 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 8,5 ГВт.

Як повідомлялося, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, в жовтні 2021 року - березні 2022 року споживання вугілля планується на рівні 15,3 млн тонн, з яких український видобуток складе близько 9 млн тонн, а вже законтрактовані обсяги імпорту складають близько 4 млн тонн. Таким чином, необхідно додатково забезпечити імпорт близько 2 млн тонн вугілля.

Разом з тим він визнав відставання фактичних обсягів накопичення вугілля на ТЕС від планових показників. У зв'язку з цим Антикризовий енергетичний штаб рекомендував Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, провести перевірки.