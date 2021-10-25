Дві області заявили про підключення до тепла 100% житлових будинків, – Мінрегіон

В Україні розпочався опалювальний сезон, і наразі регіони працюють над запуском опалення в житлових будинках. Так, станом на 25 жовтня загальний показник підключення житлового фонду складає близько 45%. Деякі регіони прозвітували про 100% запуску теплопостачання, у низці областей - про понад 90%.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

"Відповідно до законодавства, дату початку опалювального сезону визначає орган місцевої влади. Це залежить, зокрема, від погодних умов й визначальним фактором є середньодобова температура повітря не вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль у населеному пункті. Закарпатська та Тернопільська області наразі прозвітували про підключення до теплопостачання 100% житлових будинків. У восьми областях країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Хмельницька, Чернівецька, цей показник становить понад 90%. В інших регіонах також триває підключення житлового фонду до тепла", - зауважила Хоцянівська.

Зазначимо, минулого тижня уряд прийняв рішення, що створює передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ й дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

30 вересня між Кабінетом міністрів, НАК "Нафтогаз України", Офісом президента, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, "Асоціацією міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води в прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022).

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що урядом затверджено План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ.