Банки видали кредитів за програмою "доступної іпотеки" на 845 мільйонів

Станом на 25 жовтня 2021 року уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 977 кредитних договорів на загальну суму 845 млн грн, як на первинному (24,21%), так і вторинному (відповідно – 75,79%) ринках.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1 394 заявки на участь у програмі на загальну суму 1 216 млн грн, з яких 23,81% становить первинний ринок і 76,19% – вторинний.

У програмі задіяно 23 регіони, у тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:

Київ (33,2 %);

Київська область (30,8%);

Харківська область (6,5%);

Львівська область (6,3%);

Рівненська область (3,9%);

інші (19,3%).

Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:

+3% – кількості кредитів та +4% – суми кредитів;

+4% – кількості заявок та +5% – суми заявок.

Раныше повыдомлялося, що Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів від 24 січня 2020 року №28 та від 24 січня 2020 року №29", спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

На сьогодні в програмі беруть участь 19 уповноважених банків. Банки, що долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з умовами Програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.