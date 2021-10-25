Банки видали кредитів за програмою "доступної іпотеки" на 845 мільйонів
Станом на 25 жовтня 2021 року уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 977 кредитних договорів на загальну суму 845 млн грн, як на первинному (24,21%), так і вторинному (відповідно – 75,79%) ринках.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Загалом до уповноважених банків надійшло 1 394 заявки на участь у програмі на загальну суму 1 216 млн грн, з яких 23,81% становить первинний ринок і 76,19% – вторинний.
У програмі задіяно 23 регіони, у тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:
- Київ (33,2 %);
- Київська область (30,8%);
- Харківська область (6,5%);
- Львівська область (6,3%);
- Рівненська область (3,9%);
- інші (19,3%).
Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:
- +3% – кількості кредитів та +4% – суми кредитів;
- +4% – кількості заявок та +5% – суми заявок.
Раныше повыдомлялося, що Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів від 24 січня 2020 року №28 та від 24 січня 2020 року №29", спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".
На сьогодні в програмі беруть участь 19 уповноважених банків. Банки, що долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з умовами Програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.
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