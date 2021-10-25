На Херсонщині встановлять мобільний шпиталь для лікування хворих на COVID-19

У Херсонській області почали розгортати мобільний шпиталь Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для прийому пацієнтів, хворих на COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Мобільний госпіталь розташується біля Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих. Туди вже вирушила колона рятувальників, яка п’ятьма вантажівками доправляє майно та обладнання.

"Госпіталь буде складатись з 35 наметів та модулів. З них 24 – це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Останній автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення", – сказано у повідомленні.

В МОЗ прогнозують, що розгортання мобільного шпиталю дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Зазначимо, що раніше заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко розповів, що у Херсонській області, яка потрапила до червоної зони карантину, спостерігається складна ситуація з медичним киснем, його вистачить лише на три доби.

Як повідомлялося, у Херсонській області запровадили червоний рівень епіднебезпеки ще 15 жовтня.

За даними МОЗу, наразі рівень захворюваності перевищений у всіх областях України. Лише чотири регіони відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.