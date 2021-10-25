"Центренерго" отримало 156 мільйонів збитку з початку року

Енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" у січні-вересні 2021 року знизила чистий збиток на 5% (на 7,6 млн грн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 155,5 млн грн.

Як повідомляє пресслужба компанії, водночас її діяльність у другому-третьому кварталах 2021 року була прибутковою.

"За підсумками роботи у третьому кварталі товариство отримало прибуток майже 436 млн грн. Фінансовий результат за другий-третій квартал 2021 року склав 639 млн грн. Завдяки цьому результату товариству вдалося суттєво скоротити збитки за результатами дев'яти місяців роботи у 2021 році", – сказано в повідомленні.

Пресслужба підприємства вказує, что в третьому кварталі 2021 року почався стрімкий ріст світових цін на енергоносії – вугілля та природний газ. В структурі закупівель вугілля ПАТ "Центренерго" основну питому вагу складає ресурс державних вугледобувних підприємств, з якими товариство розраховується без затримок. Але падіння обсягу видобутку державними шахтами і низький рівень відвантаження призвели до зниження запасів вугілля на складах ТЕС.

"З метою сталого проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років були укладені зовнішньоекономічні контракти щодо постачання вугілля з Польщі та Казахстану. Менеджментом товариства разом з ФДМУ наразі продовжуються перемовини щодо збільшення та гарантування постачання вугільної продукції з рядом великих виробників та трейдерів щодо зазначених країн, враховуючи значний ріст цін та збільшився попиту на нього", – уточнили в компанії.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Міненерго звернулося до державних банків з проханням надати кредит "Центренерго" для закупівлі вугілля для проходження опалювального сезону. Він також пропонував видавити кошти на ці цілі з резервного фонду держбюджету.

При цьому міністр констатував, що сьогодні "Центренерго" не має фінансової можливості забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону за свій рахунок.

Згодом Галущенко визнав, що банки відмовилися кредитувати "Центренерго", тому Міненерго вивчало можливість покупки вугілля на світовому ринку для потреб компанії за кошти НАК "Нафтогаз України".

При цьому станом на 1 жовтня на складах ТЕС "Центренерго" (Трипільської, Зміївської та Вуглегірської) знаходилося 62,5 тис.тонн вугілля всіх марок, тоді як згідно із затвердженим графіком цей обсяг повинен бути в 11,4 рази більше – 710 тис. тонн.

У свою чергу в компанії заявляли про готовність забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2021-2022 років, у тому числі завдяки поставкам імпортного вугілля. Однак джерело коштів для закупівлі палива не було визначено.