Пов'язана з росіянами компанія оскаржила продаж меткомбінату ІСД холдингу Ахметова

Зареєстрована в Люксимбургу компанія Indumet S.A., яку пов'язують з російською корпорацією ВЕБ.РФ (раніше – "Внєшекономбанк"), подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання недійсними результатів аукціону з продажу цілісного майнового комплексу (ЦМК) Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) структурам Ріната Ахметова.

Згідно з ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області, Indumet направила позовну заяву до суду до ПАТ "ДМК" "про визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону, визнання недійсними свідоцтв про придбання нерухомого майна та скасування в Держреєстрі прав на нерухоме майно записів про право власності", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Суд призначив підготовче засідання на 19 жовтня, в ході якого представник відповідача (ДМК) подав відозву на позовну заяву, в якому проти позову заперечував в повному обсязі і просив суд в задоволенні позовних вимог відмовити. Судом відозву взяв до відома.

В ході судового засідання представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, яке було задоволено судом і призначено засідання на 9 листопада поточного року – відповідне рішення суду було підписано 20 жовтня.

Як повідомлялося, 2 серпня група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ), придбала цілісний майновий комплекс (ЦВК) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК) за 9,17 млрд грн. "Метінвест" був єдиним учасником аукціону з продажу майна підприємства в рамках процедури його банкрутства.

Водночас "Метінвест" сам є кредитором ПАТ "ДМК", отже принаймні частина сплачених на аукціоні за майно комбінату коштів повернеться холдингу Ахметова.

Перед цим, 20 травня, Антимонопольний комітет дозволив нідерландській Metinvest B.V. опосередковано придбати у власність активи у вигляді цілісного майнового комплексу ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК) за умови дотримання ряду обмежень.

Згодом виявилося, що ДКХЗ з групи в "Метінвест" ще в 2018 році викупив три доменні печі Дніпровського меткомбінату, а також трансформаторну підстанцію, що могло зменшити конкуренцію на аукціоні з продажу майна комбінату.

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Нагадаємо, в жовтні 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ДМК ввів процедуру санації, керуючим санацією було призначено Олексія Сокола. До цього ДМК з 2017 року очолював топ-менеджер з "Метінвесту" Олександр Подкоритов.

Кредитори заявили про вимоги до ДМК на суму близько 130 млрд грн, в тому числі вимоги ТОВ "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ТОВ "Метінвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

У травні 2017 року співвласник ІСД Сергій Тарута заявляв, що процедура банкрутства "Дніпровського металургійного комбінату" неминуча через агресивних кредиторів. При цьому Тарута зазначив, що "Метінвест", в управлінні якого перебуває підприємство, не перешкоджатиме роботі комбінату.

В кінці того ж року нідерландська Metinvest BV, материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", почала перепродаж частини металопродукції Дніпровського металургійного комбінату (ДМК), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), яку вона отримувала в рахунок погашення заборгованості підприємства за залізорудну сировину.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

ДМК був одним з найбільших виробників сталі в Україні з металургійним виробництвом повного циклу. Виробничі потужності ЦВК ДМК дозволяли вирбляти 3,9 млн тонн сталі на рік.