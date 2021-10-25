Нацслужба здоров'я збільшить виплати для лікарень з коронавірусними пацієнтами

Національна служба здоров'я України збільшить виплати для лікарень, які надають медичні послуги хворим на коронавірус, оскільки обсяги використаного для їх лікування кисню збільшилися.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на нараді у президента, повідомляє пресс-служба голови держави.

За словами Ляшка, у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях. Він доповів про заходи, яких вживає Кабінет міністрів для безперебійного постачання кисню до медичних закладів. Крім того, Ляшко повідомив, що НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, оскільки відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.

Також Ляшко зазначив, що, якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб Україна на 11 місці.

За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тис. населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у свою чергу повідомив, що минулого тижня у країні була зафіксована найбільша кількість нових хворих на COVID-19 за добу цієї осені – 23 785. Загалом на сьогодні – 339,5 тис. активних хворих та 45 674 заповнених ліжка. Також за минулий тиждень госпіталізовано найбільшу кількість осіб – 33 551.

"Водночас за тиждень кількість зроблених щеплень перевищила півтора мільйона. Це рекордний показник. Понад мільйон осіб отримали першу дозу вакцини та майже 500 тис. були щеплені другою дозою", – наголосив він.

Шмигаль нагадав, що минулого тижня Державна комісія ТЕБ і НС запровадила "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Також з 26 жовтня "червона" зона діятиме в Рівненській та Миколаївській областях.

На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у медзакладах для надання допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям активніше комунікувати з населенням щодо реальної об’єктивної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби й тих заходів, яких мають вжити держава та громадяни для боротьби з нею та мінімізації негативних наслідків.