Імпорт свинини зріс з початку року на 35%, – УКАБ

У січні-вересні 2021 року Україна імпортувала 25,84 тис. тонн свинини, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Клуб аграрного бізнесу" з посиланням на дані Державної митної служби України.

Так, свіже чи охолоджене м’ясо займає в структурі імпорту 61,9% (16 тис. тонн), заморожене – 38,1% (9,8 тис. тонн). Найбільшими імпортерами свинини стали: Данія – 13,77 тис. тонн, Польща – 5,25 тис. тонн, Нідерланди – 3,36 тис. тонн та Іспанія – 1,50 тис. тонн.

Загалом за дев'ять місяців 2021 року Україна збільшила міжнародну торгівлю свининою, внутрішнє виробництво та наростила поголів’я у спеціалізованих свинокомплексах.

"Попри те, що імпортні поставки свинини значно перевищують експортні, поставки української свинини за кордон також демонструють тенденцію до зростання – за дев'ять місяців 2021 року було експортовано 3,20 тис. тонн продукту, що на 56% більше аналогічного показника минулого року. Варто зазначити, що 99% м’яса реалізовувалось замороженим. Основними країнами-покупцями української свинини стали: ОАЕ – 1 391 тонн, Гонконг – 719,6 тонн, Грузія – 198 тонн, Ліберія – 165, 8 тонн", – розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.

Крім того, загальне виробництво свинини в господарствах всіх категоріях зросло на 4,4% та сягає 540 тис. тонн. Найбільший ріст спостерігається й надалі у підприємствах. За дев'ять місяців було вироблено 313,7 тис. тонн, що на 14,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом, станом на 1 жовтня в Україні налічується 6 068,3 тис. голів свиней. Найбільша чисельність тварин спостерігається в наступних областях: Київська – 629,2 тис. голів, Львівська – 497 тис. голів та Донецька – 431,6 тис. голів.