Російські чиновники погрожують заблокувати роботу YouTube через відмову видаляти контент

Роскомнадзор може уповільнити роботу YouTube через відмову видаляти контент на вимогу російської влади, але поки йде шляхом застосування адміністративних заходів.

Про це заявив заступник голови Роскомнадзору Вадим Суботін, передає Інтерфакс.

"У Роскомнадзору є всі технічні можливості для такого роду технологічного впливу. Але зараз ми знаходимося на етапі застосування заходів адміністративного впливу, розглядаємо в першу чергу варіант адміністративного примусу", – сказав Суботін.



Минулого тижня в прес-службі Роскомнадзору повідомили, що Facebook і YouTube за підсумками дев'яти місяців цього року частіше за інших соціальних мереж ігнорують вимоги про видалення інформації на вимогу владних органів РФ.

Як повідомлялось, з аналогічної причини Роскомнадзор почав уповільнювати роботу Twitter 1 березня. Однак спроба блокування торкнулася в РФ не тільки Twitter, але і сайтів низки російських банків, а також державних органів РФ – Кремля, уряду, Держдуми, Ради Федерації.

Згодом Роскомнадзор оголосив, що Twitter видалив більше 91% забороненої владою Росії інформації, тому відомство вирішило скасувати своє рішення про уповільнення трафіку сервісу.

Нагадаємо, в червні 2020 року Роскомнадзор відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова "протидіяти тероризму та екстремізму".

У лютому Дуров визнав, що месенджер Telegram заблокував ряд опозиційних російських каналів. За словами засновника Telegram, ці канали публікували телефонні номери і адреси суддів, прокурорів і силовиків, причетних до придушення протестних акцій в РФ.