В аеропорту "Бориспіль" відновив роботу пункт вакцинації, де можна зробити щеплення від СOVID-19.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на першому поверсі, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 15:00.

Щепитися вакциною CoronoVac, AstraZeneca та Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту. Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги. При собі необхідно мати паспорт громадянина України/посвідку або копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Вакцинацію проводить бригада КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Раніше повідомлялося, що пункт вакцинації від коронавірусу в аеропорту "Бориспіль" почав роботу з 9 серпня. Припинив роботу він з 18 вересня 2021 року.