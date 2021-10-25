Фонд держмайна виставив на продаж Тростянецький спиртзавод за 44 мільйони

Фонд держмайна (ФДМ) України планує продати на аукціоні 26 листопада єдиний майновий комплекс (ЄМК) Тростянецького місця здійснення діяльності та зберігання спирту (смт Тростянець та с. Северинівка Вінницької областs) зі стартовою ціною 44,01 млн грн.

Про це повідомляє ФДМ, передає Інтерфакс-Україна.

На продаж на онлайн-аукціоні виставлено майно спиртзаводу, що входить до складу держпідприємства "Укрспирт". Актив складається з 67 будівель і споруд загальною площею 21,05 тис. кв. м.

До складу підприємства входить виробничий корпус, бродильне відділення, зерносховища й спиртосховища, бардонасосна станція, цехи виробництва дріжджів, пакувальне відділення, склади, ангари та інше.

Фонд уточнив, що ЄМК підприємства розташований на п'яти земельних ділянках загальною площею 49,3 га в Тростянці і чотирьох – в Северинівці загальною площею 0,2 га.

Підприємство за вісім місяців 2021 року отримало 10,2 млн грн чистого збитку – на 48% більше, ніж за весь 2020 рік. Його виручка за січень-серпень 2021 року склала 286 тис.грн, тоді як за весь 2020 рік – 292 тис. грн.

Станом на 31 серпня 2021 року прострочена кредиторська заборгованість Тростянецького спиртзаводу становила 6,33 млн грн, а поточна кредиторська заборгованість – 55,57 млн грн.

Умовою приватизації активу стало збереження протягом мінімум року основного виду його діяльності: дистиляції, ректифікації та змішування спиртних напоїв. Крім цього, покупець зобов'язаний протягом півроку погасити існуючу заборгованість із заробітної плати перед співробітниками підприємства і бюджетом, а також не допустити їх звільнення як мінімум у зазначений період.

Як повідомлялося, приватизація спиртової галузі передбачає продаж Фондом держмайна 41 спиртзаводу ДП "Укрспирт" і ще 37 заводів, об'єднаних в концерн "Укрспирт".

Керівник "Укрспирту" Сергій Блескун у серпні 2021 року повідомив, що інвестори вже перерахували кошти за приватизацію 18 об'єктів держпідприємства. 15 з них вже підписали акти прийому-передачі майна. В управлінні ДП залишаються 12 об'єктів.

За даними глави ФДМ Дмитра Сенніченка, від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт" очікується залучити близько 2 млрд грн, при цьому в 2020 році сума продажу активів на 20 аукціонах склала 1,26 млрд грн.

Держбюджет на 2021 рік передбачає надходження 12 млрд грн доходів від приватизації, із них 9 млрд грн – за рахунок продажу великих об'єктів.