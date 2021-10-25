Мінекономіки анонсувало програму підвищення енергоефективності вартістю 300 мільярдів

Уряд готує масштабну програму енергоефективності, яка включає реновації житлових будинків і комунікацій та дозволить у майбутньому заощаджувати до 20-30% енергоносіїв.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко, передає пресслужба міністерства.

За його словами, програма енергоефективності розрахована на три роки, а сума інвестицій складатиме близько 300 мільярдів гривень. Для фінансування заходів з енергозаощадження будуть залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, кредитні гроші, інвестиції.

Любченко додав, що співінвестором програми також може виступити "Нафтогаз України".

"Відверто кажучи, така ціна за газ – це наш шанс змінитися раз і назавжди. Коли, як не зараз, настав час поговорити про енергоефективність, утеплення, економію. Уся Європа, весь світ заощаджують, а ми тільки плануємо. Знаю, що буде затверджено масштабну програму енергоефективності, яка включає реновацію житлових будинків і комунікацій, яка дасть нам можливість у майбутньому заощаджувати до 20-30% енергоносіїв", – розповів Любченко.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада прийняла закон "Про енергоефективність", який має замінити застарілий закон "Про енергозбереження".