Шахраї створили фейкові клони застосунку "Дія" для торгівлі сертифікатами вакцинації, – AIN

Користувачі Facebook, Telegram і Twitter помітили, що з'являються оголошення про продаж фейкового сервісу "Дія". Шахраї пропонують такий сервіс людям, які хочуть отримати фальшивий сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або ж бажають, наприклад, купувати алкоголь за підробленими документами. Ціна "сервісу" в середньому становить 120-150 грн.

Як повідомляє спеціалізоване видання AIN, таких шахрайських сервісів декілька, однак всі вони працюють за схожою схемою. Наприклад, сайт nodiya пропонує клон "Дія" з функцією редагування всієї інформації.

При цьому не йдеться про повноцінний клон додатка "Дія". Для клонування шахраї використовують функцію Chrome в Android, за допомогою якої можна додавати сайт у вигляді програми на робочий стіл смартфона або планшета. Додається не повноцінний сайт, але основні його елементи: з них створюється "додаток", який буде працювати й без Інтернету, і якому не потрібно проходити модерацію Google Play. Шахраї швидше за все скопіювали зовнішній вигляд "Дія "в форматі такого "додатку" й пропонують користувачам редагувати інформацію в ньому за гроші. Ціни на такі пропозиції коливаються в районі 120-150 грн.

Михайло Федоров, глава Міністерства цифрової трансформації, яке розробило сервіси "Дія", попереджає користувачів про відповідальність за використання шахрайських сервісів:

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дія", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки підступних сертифікатів, фейкові паспорти для купівлі алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж, документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - прокоментував Федоров.

На запит про те, чи буде відомство вживати якихось заходів проти шахраїв, в Мінцифри відповіли, що фейковий додаток не має нічого спільного з "Дія" і що боротьба з фейковими сайтами й додатками - не в повноваженнях ДП "Дія" й Мінцифри: "Цим займається кіберполіція, яка розглядає кожен випадок окремо. Ми з ними на постійному зв'язку. Вона дуже залучена в пошук шахраїв, які через додатки крадуть дані користувачів. Цей випадок - не виняток".

Наголошується, що використання сервісів для створення підроблених документів порушує законодавство України. За підроблені сертифікати передбачені великі штрафи. Фейкові документи не проходять перевірку QR- або бар-коду. Крім того, передача даних своїх документів шахраям небезпечна: ніхто не знає, як шахраї використовують ці дані.