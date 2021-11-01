У жовтні "Метінвест" передав медзакладам України понад 600 тонн кисню

Медичний кисень для лікування хворих на коронавірусну інфекцію від "Метінвесту" отримали лікарні восьми областей та столиці.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив директор департаменту регіонального розвитку групи Олександр Вишняков.

"Сьогодні ми постачаємо кисень у вісім областей та Київ. У жовтні ми вже доправили понад 600 тонн. Тобто сьогодні середньодобове відвантаження становить 80 тонн на добу", – розповів топменеджер "Метінвесту".

Він зазначив, що однієї тони кисню на добу вистачає для допомоги 100 хворим. Тож протягом доби кисень групи "Метінвест" підтримує життя 8 тис. пацієнтів, допомагає вижити 100 пацієнтам. Обладнання та медикаменти група постачає до лікарень із 2020 року.

"І ми побачили у жовтні запити від міської влади з інших регіонів, із міст присутності, ми побачили запити від лікарень із проханням надати допомогу киснем. Для цього ми оперативно створили штаб. Ми розгорнули план дій разом із командою з Міністерства охорони здоров'я, і ми сьогодні координуємо цю роботу", – повідомив Вишняков.

Він пояснив, що у металургійній галузі кисень застосовують для плавки сталі, але він за всіма параметрами відповідає медичному, на підприємствах його перевіряють акредитовані Держлікслужбою лабораторії.

"Атмосферне повітря під високим тиском потрапляє в установку, де воно різко охолоджується і на різній температурній стадії сепарується різний газ. Першим іде азот, і на -183 виходить кисень. Це рідкий кисень, який переміщається в накопичувальні ємності. Із цих накопичувальних ємностей газ закачується в автомобілі, які доправляють кисень до лікарень, де його потребують жителі України", – розповів він.

Дефіцит кисню в країні виник через те, що в разі інфікування штамом коронавірусу "Дельта" споживання кисню зростає у п'ять-шість разів на одного пацієнта. А також через те, що наприкінці жовтня два великі заводи з виробництва медичного кисню зупинили роботу на 10-15 днів через планові регламентні роботи. Один із них уже відновив роботу.

"Зараз ми разом із командою Міністерства охорони здоров'я визначаємо пріоритети, на яку територію та в якому обсязі необхідно доправити кисень. Ми як команда "Метінвесту" беремо на себе зобов'язання для того, щоб відвантаження кисню тривало цілодобово. Просто зараз там стоїть черга з машин. Ми виводимо додаткові зміни, люди працюють 24/7 для того, щоб якомога швидше і якісніше скоротити швидкість доставки кисню тим, хто його потребує", – зазначив Вишняков.