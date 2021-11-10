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Новини
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ПУМБ купує "Ідея Банк" для посилення роздрібного напрямку бізнесу

ПУМБ купує

"Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ) до кінця першого кварталу 2022 року завершить угоду з придбання "Ідея Банку" з метою посилити роздрібний напрямок свого бізнесу.

Як повідомили у пресслужбі ПУМБ, вже досягнуто домовленості щодо ключових умов придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк" з польською фінансовою групою Getin Holding S.A.

Угоду планують завершити до кінця першого кварталу наступного року, після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

За словами голови правління ПУМБ Сергія Черненка, об'єднання банків дозволить сфокусуватися на розвитку роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу у малому та мікро-сегменті, що відповідає стратегії розвитку ПУМБ.

"Наша мета – синергія найсильніших сторін двох банків. З одного боку, це надійність ПУМБ, підтверджена результатами стрес-тестування НБУ, якість сервісу та експертиза у роботі з високоприбутковими сегментами ринку. З іншого боку, високий рівень компетенції "Ідея Банку" у роздрібному кредитуванні, сформована ресурсна база, досвід розробки власної цифрової платформи "О.Банк", – пояснив Черненко.

Як зазначають у ПУМБ, після завершення угоди АТ "Ідея Банк" увійде до складу Банківської групи ПАТ "ПУМБ" як окрема юридична структура, без кадрових ротацій та продовжить обслуговувати клієнтів під брендом "Ідея Банк" у звичайному режимі. Очікується, що процес інтеграції банків проходитиме поетапно протягом 3-5 років.

Нагадаємо, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – найбільший український універсальний банк із приватним капіталом. Діяльність банку зосереджена на комерційних, роздрібних та інвестиційно-банківських операціях. Банк засновано 1991 року. Банк обслуговує понад 1,6 млн приватних та 83 тис. корпоративних клієнтів.

Головний акціонер банку – ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), входить до інвестиційної групи компаній SCM. SCM повністю належать бізнесменові Рінату Ахметову.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним його акціонером є фінансова група Getin Holding SA (Польща).

За даними Нацбанку України, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів (5,6 млрд грн) "Ідея Банк" посідає 16 місце серед 71 діючих банків. Банк обслуговує понад 400 тис. приватних клієнтів.

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Хреново олігарху РінАху. Ніщає... Влада його банкротить..., як типового олігарха... ага
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10.11.2021 20:35 Відповісти
ПУМБ це повністю кримінальний банк. В 1996 році я зняв там кошти з своєї дебітної картки Барклі-коннект. Коли я повернувся в Британію зясувалось що мою дебітну карту цей банк повністю вичистив. І не просто вичистив, а якимось чином зняв з дебітної картки як з кредитної. Іншими словами ПУМБ пограбував мене і Барклай-банк... Обходьте цю кримінальну клоаку Ахмєтова десятою дорогою і ніколи не майте з ними справу...
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10.11.2021 21:07 Відповісти
Да вполне грамотно работают. Кредиты попроще чем в Привате получить. Пришлось столкнуться в последнее время.
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10.11.2021 23:11 Відповісти
Гірше "Привата" взагалі бути не може - це факт. Там під керівництвом Бені виросла ціла плеяда банківських аферистів, але і ПУМБ працює під кримінальним дахом. Просто Ахмєтов поки що не дав команду грабувати Вас. В той же час він не повертає кошти які мав сплатити за виконані роботи тисячам підрядників Донецької та Луганської області. Суди ідуть роками і він просто купує суддів. Зверніть увагу на індекси Т2 і Т6 і Ви зрозумієте що в будь який момент цей банк може зникнути разом з усіма грошима вкладників - розмір уставного капіталу просто мізерно смішний, тобто "банк" ретельно підготовано до банкрутства як тільки Ахмєтову запахне "шухєром"...
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10.11.2021 23:58 Відповісти
Как то все равно. Я должен, а не мне. Могут зникати на здоровье.
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12.11.2021 01:15 Відповісти
ПУМб купує Ідея банк, тому що робочі мігранти через нього сплачують візовий збір, а зараз це велика ріка готівки
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11.11.2021 06:52 Відповісти
Це правда! Пора заробітчанам повністю переходити на Кредобанк!
Аферист і злодій Ахметов поклав око на гроші заробітчан і всіма силами хоче все це контролювати...
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11.11.2021 08:11 Відповісти

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