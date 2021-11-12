"Приватбанк" продав борги громадян за 2,4% від їхньої вартості

Державний АТ КБ "Приватбанк" 5 жовтня 2021 року продав 92,8 тис. карткових кредитів балансовою вартістю 751 млн грн. Організатором аукціону виступив американський майданчик ТОВ "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Про це стало відомо з умов аукціону, опублікованих на сайті "Приватбанку", повідомляє Obozrevatel.

Згідно з цією інформацією, переможцем аукціону стала ТОВ "Фінансова компанія управління активами". Вона придбала портфель кредитів за ціною: 18,2 млн грн. Це 2,4% від початкової ціни.

Про продаж кредитів фізичних осіб 92 тисяч громадян України немає жодної публічної інформації. Наразі у банку немає жодних програм для проблемних позичальників, за якою можна було б погасити частину боргу. А клієнтам банку не надходило пропозицій про пільгове погашення.

Згідно з даними сайту, переглянути умови продажу та взяти участь в аукціоні можуть лише суб'єкти господарювання, які зареєстровані на американській платформі FFN та підтвердили свою згоду з Угодою FFN про конфіденційність.

Майданчик FFN відомий своїми скандалами. А переможцем аукціону "Приватбанку" стала компанія, яка судилася з вищевказаним майданчиком. У 2019 році ТОВ "Фінансова компанія управління активами" подавала позов до ТОВ "Фест Файненшіал Нетворк Юкрейн" (організатор торгів "Приватбанку") про визнання недійсними результатів торгів від 12 грудня 2018 року з продажу пулу з 35 кредитів АТ "Дельта Банк", АТ "Єврогазбанк" та АТ "КБ "Актив-Банк" та визнання себе переможцем цих торгів.

Як повідомляється в статті "Стопкора", щодо цієї справи: "як зазначають окремі учасники аукціону, з технічних причин вони не змогли зробити ставку на підвищення і переможцем було визнано фінансову компанію "Веста". Пропозиція цієї компанії склала близько 2% від номінальної вартості активу, організатор торгів намагається визнати її найкращою…".

Прикметно, що результатом розгляду справи стало те, що позивач вирішив із власної ініціативи залишити позов без розгляду.

Аукціон був проведений на американському майданчику ffncorp.com, який не має відкритої інформації про перелік та умови запланованих та проведених торгів. До інформації про торги на цьому майданчику мають доступ лише зареєстровані користувачі, які підписували певну угоду. Водночас на веб-сайті ffncorp.com неможливо зареєструватися без окремого погодження керівництвом майданчика кандидатури нового учасника.

Також на веб-сайті "Приватбанку" та на будь-яких новинних порталах була відсутня інформація про дату та умови проведення аукціону, а також про його результати, а учасниками торгів фактично стали окремі учасники ринку фінансових послуг, які отримали запрошення на аукціон від "Приватбанку".

Тому проведений аукціон не був прозорим, оскільки "зовнішній спостерігач" не має інформації про умови проведення аукціону, ні про його результат.

За інформацією у ЗМІ, організатор торгів – ТОВ "Фест Файненшіал Нетворк Юкрейн" є компанією наближеною до керівництва Адміністрації колишнього президента Петра Порошенка.

ТОВ "Фінансова компанія управління активами" – переможець аукціону станом на дату аукціону і досі не включено до Реєстру колекторських компаній Національного банку України. Так НБУ не перевіряв цю компанію на відповідність нинішнім вимогам до колекторських компаній. У ЗМІ компанію пов'язують із Володимиром Сівковичем, заступником секретаря РНБОУ за президента Віктора Януковича.