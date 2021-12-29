Хмельницький продає 55% UDP Іванову

Андрій Іванов придбає 55% акцій девелоперської компанії UDP у свого партнера Василя Хмельницького у січні 2022 року.

Угода вже погоджена Антимонопольним комітетом України, йдеться у повідомленні компанії Андрія Іванова Q Partners.

"Партнер UDP Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому. Набуття акцій відповідно до угоди, яку сторони планують укласти у січні 2022 року, було погоджено АМКУ 29 грудня. Офіційним покупцем виступила компанія з Групи Андрія Іванова Ethelbert Trading Limited. Остаточні розрахунки між сторонами повинні бути проведені до середини 2026 року. При цьому девелоперська компанія UDP продовжить стабільну реалізацію поточних проєктів, а також активізує роботу над новими", - повідомляє Q Partners.

За словами Андрія Іванова, придбання ним контрольного пакету UDP стало результатом розділу спільних із Василем Хмельницьким активів, яке відбулося 2 роки тому. Іванов наголосив, що угода дозволить здійснити структуризацію активів, в той же час в решті інших проєктів Іванов і Хмельницький залишаться партнерами.

"Два роки тому ми з моїм партнером Василем Хмельницьким розділили управління спільними активами, зокрема, компанією UDP. Таке рішення дозволило обом сфокусуватися на розвитку проектів, що є пріоритетними й найбільш цікавими для кожного з нас. Так, за останній рік моя інвесткомпанія Q Partners інвестувала у декілька нових інфраструктурних проектів, що ми разом з командою UDP розвиватимемо протягом найближчих 10-15 років. З огляду на це, угода є логічним кроком у бік структуризації девелоперського портфелю, що має відбутися після виконання всіх умов стосовно оплати вартості активу. При цьому, ми з Василем Хмельницьким залишаємося співінвесторами та добрими партнерами у решті спільних проєктів", - заявив Андрій Іванов.

Як повідомила Q Partners, угода з придбання 55% UDP передбачає поетапну оплату до 2026 року. Іванов отримає права мажоритарного акціонера одразу після підписання угоди.

"Згідно з проєктом договору сторін, розрахунок за угодою відбуватиметься у декілька етапів. На перехідний період, з моменту укладення угоди до середини 2026 року, Андрій Іванов отримає контроль над 55% акцій через надання права брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати 55% акцій", - йдеться у повідомленні Q Partners.

Девелоперська компанія UDP була заснована у 2002 році Андрієм Івановим та Василем Хмельницьким і реалізувала понад 20 проєктів у сфері житлової і комерційної нерухомості. Серед них – ревіталізація заводу "Арсенал", Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), інноваційні парки UNIT.City та LvivTech.City, а також багатофункціональні комплекси ЖК "Новопечерські Липки", ЖК "Паркове місто", ЖК RiverStone, Smart Plaza Obolon, White Lines та інші. В 2019 році операційне управління UDP перейшло до інвестиційної компанії Q Partners Андрія Іванова.

27 жовтня 2021 року консорціум інвесторів, до якого входить UDP під управлінням Андрія Іванова та А Девелопмент Олексія Баранова, став переможцем аукціону з приватизації заводу "Більшовик", запропонувавши найвищу ціну – 1 429 017 000 гривень. 7 грудня 2021 інвестори сплатили відповідні кошти до державного бюджету й озвучили попередні плани розвитку об’єкту. Зокрема, виконати всі інвестиційні зобов’язання та вкласти значні кошти у ревіталізацію об’єкту.