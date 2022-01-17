ДБР порушує права покупців "Більшовика", – адвокат Ілляшев

Рішення ДБР щодо арешту акцій "Більшовика", приватизованого наприкінці жовтня минулого року, порушує права покупців заводу.

Таку думку в інтерв’ю LB висловив Михайло Ілляшев – адвокат, що представляє інтереси консорціуму інвесторів-переможців аукціону.

"Цим рішенням право власності покупців не оскаржується і не скасовується, але зрозуміло, що воно порушується. Це рішення нібито заморожує ситуацію, яка є на сьогоднішній день. В принципі, арешт не означає, що щось відбувалося незаконно. ДБР лише на даний момент вбачає, що є якісь ознаки можливого злочину. Цього достатньо, щоб розпочати кримінальне провадження. Але ж не треба забувати, що переважна більшість відкритих в Україні кримінальних проваджень закриваються, і врешті-решт правоохоронці приходять до висновку, що або факту злочину взагалі не існує, або відсутній склад злочину у діях тих чи інших осіб", – нагадав юрист.

На думку Михайла Ілляшева, судовий арешт акцій "Більшовика" безпідставний та протиправний.

"Так, формально суд має право накласти арешт. Але коли ДБР звертається з подібними клопотаннями, вони ж не висвітлюють усієї картини, а надають лише ті докази, які підтверджують саме їхню позицію. Фактично суд позбавлений можливості вивчити всю ситуацію в комплексі. Коли ж зацікавлена сторона дізнається про арешт майна, вона може сформувати свою правову позицію, надати пояснення і докази, подати клопотання про скасування арешту або оскаржити його, і тоді шанси ДБР утримати такий арешт набагато гірші", – вважає адвокат.

Коментуючи питання щодо позиції Антимонопольного комітету, який тривалий час розглядав заяву переможців торгів і не давав згоди на концентрацію, Михайло Ілляшев зазначив, що жодного зволікання не було, і все відбувалося у межах звичної процедури.

"Те, що Антимонопольний комітет дав згоду на концентрацію, в першу чергу свідчить про те, що він як орган не вбачає якихось ризиків для конкуренції в Україні. Цей дозвіл жодним чином не підтверджує право власності, він не стосується цього, а лише констатує, що таке придбання не призведе до негативних наслідків для конкуренції на ринку", – підкреслив Ілляшев.

На думку юриста, розмови про нібито незаконність проведення аукціону з продажу "Більшовика" шкодять як президентській програмі "Велика Приватизація", так і в цілому псують інвестиційний клімат у державі.

"Якщо держава продовжить практику негативного коментування постфактум таких аукціонів, їхньої нібито незаконності, неконкурентності, то наступного разу, коли продаватимуть інші об’єкти, буде ще менше бажаючих і буде ще нижча ціна. Подібна поведінка посадовців ставить під сумнів інвестиційний клімат в Україні. Інвестори замислюються: а чи взагалі варто заходити і брати участь в аукціоні? Бо завтра комусь не сподобається результат, і можна, навіть не скасовуючи його, почати голослівно говорити, що аукціон пройшов неконкурентно або з порушеннями, а навіть самі такі заяви вже завдають компаніям шкоди, адже псують їх репутацію", – резюмував Михайло Ілляшев.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що суд за клопотанням ДБР заарештував акції заводу "Більшовик" як речовий доказ у розслідуванні щодо можливого заниження початкової вартості заводу під час торгів. Завод був виставлений на продаж влітку 2021 року. Стартову ціну активу – 1,39 млрд грн – визначила та затвердила урядова аукціонна комісія. До її складу, зокрема, входили і представники Державного бюро розслідувань.