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Новини
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Взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою нацбезпеки, – Ляшко

Взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою нацбезпеки, – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 17 січня відвідав завод фармацевтичної компанії "Дарниця", де мав змогу побачити рівень ефективності та якості виробництва "Дарниці", який повністю відповідає європейським стандартам.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Скоординована взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою національної безпеки в умовах пандемії COVID-19 та успішного протистояння іншим викликам для системи охорони здоров’я країни. Держава зацікавлена у розвитку довгострокової та системної співпраці з українськими фармацевтичними компаніями, – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, розвиток національного фармвиробництва є однією з цілей Національної економічної стратегії на період до 2030 року, яку уряд схвалив у березні 2021 року.

Сьогодні "Дарниця" входить у топ-1000 фармацевтичних компаній світу. Зазначається, що за одну хвилину робочого часу на заводі компанії виготовляють 62 ампули лікарських засобів, 484 таблетки та 14 флаконів крапель.

Загалом же у 2021 році "Дарниця" випустила 181 млн упаковок препаратів, що є найвищим показником в Україні, та 22 нових бренди. Минулого року компанія вкотре посіла перше місце за обсягами виробництва лікарських засобів у країні.

У компанії наголосили, що таблетки "Цитрамон-Дарниця", визнані засобом №1 для боротьби з головним болем в Україні, – єдиний препарат вітчизняного виробництва, який входить до топ-5 аптечних продажів.

"У сучасних умовах потужна та інноваційна фарма – це не просто важливий елемент охорони здоров’я, але й невіддільна складова національної безпеки країни. Можна навіть сказати – її біобезпеки. Український ринок для нас є пріоритетним, і тому "Дарниця" фокусується на створенні ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів для українців", – вважає голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

У "Дарниці" відзначили, що готові співпрацювати з урядом задля розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі. Серед напрямків подальшої співпраці виокремили розвиток біотехнологій, впровадження інноваційних методик наукових досліджень, а також розробку дієвих та безпечних засобів боротьби з COVID-19.

"Фарма з її постійними потребами в оптимізації виробництва та складних технологіях для розробки і досліджень завжди була на вістрі інноваційного розвитку України. Запозичення наших напрацювань державою – це цілком природний процес, і ми із задоволенням переведемо його в офіційний формат. Наприклад, за підтримки МОЗ та керівництва країни в цілому "Дарниця" може допомогти у створенні в Україні повноцінного антикоронавірусного хабу, який забезпечить вакцинами, а також профілактичними та терапевтичними засобами і країну, і Східну Європу", – зазначив Шимків.

Наразі "Дарниця" експортує свої лікарьскі засоби до 15 країн ЄС, СНД, Близького (Середнього) Сходу та Східної Азії й працює над розширенням ринків збуту.

Компанія має сертифікацію з належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GMP), яку регулярно отримує починаючи з 2002 року. Щорічний темп зростання експорту компанії складає приблизно 30%.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.

Автор: 

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Да ,те фарм компании ещё та клоака ,за бабки на шо хошь пойдут ...
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18.01.2022 11:58 Відповісти
Гарна взаємодія запорука гарного бізнесу
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18.01.2022 11:59 Відповісти
Відкати напевно дійсно непогані!
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18.01.2022 12:01 Відповісти
За подобные заявления с старые "добрые" времена сразу же ставили к стенке. А сейчас этот моральный урод и дальше будет преспокойно агитировать за проведение этих преступных медицинских экспериментов. Но, сколько веревочке не виться...
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18.01.2022 12:04 Відповісти
Взаємовигідна взаємодія , так мабуть хотів сказати найчесніший , найнепідкупніший міністр Ляшко ? )
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18.01.2022 12:06 Відповісти
да.... ремонты и оборудование то отвечает евростандартам....а вот качество лекарств я так думаю под вопроссом.... да и цены лекарств отечественного производства(сам много чего трачу от болячек постоянно...) цены космос на отечественные лекарства нередко дороже настоящих качественных европейских лекарств .у нас как всегда своё своим в три дорого и хуже качество... бей своих чтоб чужие боялись...((
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18.01.2022 12:17 Відповісти
Исследование: до 91 процента выкидышей при вакцинации до 20 недель
2620 мертвых младенцев после вакцинации и сообщения об ужасных побочных эффектах
https://www.wochenblick.at/corona/2-620-tote-babys-nach-impfung-und-berichte-schrecklicher-nebenwirkungen/
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18.01.2022 12:44 Відповісти

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