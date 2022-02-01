Інгулецький ГЗК скоротить викиди на 60%

На Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті Групи "Метінвест" ухвалили нову екологічну програму для ще ефективнішого зменшення обсягу викидів – на понад 60%.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Метінвест".

Зазначається, що на підприємстві замінять фільтрувальні установки та продовжать широко застосовувати зелені технології, зокрема озеленять санітарно-захисну зону й протягом року висадять близько 4 тисяч дерев.

Екологічні програми на Інгулецькому ГЗК реалізовують постійно: у 2021 вплив на атмосферу зменшили ще на майже на 7%, обсяги виробництва було збільшено.

Як розповів директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля Інгулецького ГЗК Сергій Замрій, комбінат приділяє велику увагу мінімізації впливу виробничих факторів на довкілля й постійно реалізує проєкти для покращення екологічної ситуації в місті й прилеглих районах.

"Затверджена повномасштабна природоохоронна програма дозволить нам впевнено рухатися в напрямку екологічної безпеки", – зазначив Замрій.