"Метінвест" збільшив сплату податків у 2021 році в 2,4 раза

Група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба холдингу..

Зазначається, що найбільша виплата – податок із прибутку. Торік українські підприємства "Метінвесту" разом із асоційованими та спільними підприємствами поповнили державний та місцеві бюджети на майже 33 млрд грн, що у понад 6 разів перевищує позаторішній показник.

Друга за величиною сума платежів – єдиний соціальний внесок, виплати якого 2021 року зросли на 10% проти 2020 року – до 5,7 млрд грн.

Замикає трійку найбільших відрахувань податок на доходи фізичних осіб. Торік Група "Метінвест" разом із асоційованими та спільними підприємствами сплатила до скарбниці України 5,2 млрд грн, що на 11% більше за аналогічні виплати 2020 року.

Водночас плата за користування надрами зросла на третину проти позаминулого року – до 2,9 млрд грн.

Також значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2021 році стали екологічний податок – 894 млн грн та плата за землю – 857 млн грн.

"Минулий рік став рекордним за сумою сплачених податків за всю історію існування "Метінвесту". Цьому допомогли сприятлива ринкова ситуація та підвищення операційної ефективності компанії. Як один із найбільших платників податків у країні ми раді зробити свій внесок у підтримання економіки країни, здоров'я та добробуту українців під час пандемії коронавірусу", – прокоментував генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, 2020 року "Метінвест" збільшив виплату податків і зборів на 5% проти 2019 року – до 22,1 млрд грн. Загалом за 15 років роботи Група перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.