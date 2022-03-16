Швейцарія посилила санкції проти РФ та Білорусі

Влада Швейцарії розширила санкції на ще понад 200 фізичних та юридичних осіб "у зв'язку із серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Федеральної Ради Швейцарії.

Зазначається, що санкційний список Швейцарії тепер повністю відповідає списку ЄС.

"Ще 197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції. Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Активи в Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені", – йдеться у заяві.

Рішення набуває чинності 16 березня.

Крім того, Швейцарія посилила санкції проти Білорусі. Нові обмеження стосуються, зокрема, товарів і фінансових послуг.

"Експорт усіх товарів подвійного призначення (цивільного чи військового) до Білорусі тепер заборонений, незалежно від їх кінцевого використання чи кінцевого споживача. Крім того, забороняється експорт товарів, які можуть сприяти військово-технічному розвитку Білорусі або розвитку сектору оборони та безпеки. У цьому контексті також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги чи фінансування", – йдеться у повідомленні.

Також розширять заборону на імпорт із Білорусі, зокрема виробів з дерева, гуми, заліза та сталі та цемент.

Надання державного фінансування або фінансової допомоги для торгівлі з Білоруссю або інвестування в Білорусь заборонено. Операції з Білоруським центральним банком також більше не дозволені.