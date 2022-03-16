Понад 200 укриттів у Києві підключили до Wi-Fi

Понад 200 укриттів у столиці вже підключили до мережі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що з початку роботи платформи з підключення укриттів до Wi-Fi прийнято 727 нових заявок на підключення. До проєкту долучилось 19 провайдерів.

Мапу з підключеними укриттями можна подивитися тут. Також на порталі можна оформити заявку на підключення.

Проєкт реалізується спільно з провайдерами "Ланет", Bilink, "Павутина", Nashnet, "Утелс", "Воля", "Датагруп", "Київстар", Undernet.

Як повідомлялося, компанія "Датагруп-Volia" у межах програми з підключення цивільних притулків та бомбосховищ приєднала до високошвидкісного інтернету вже понад 200 об'єктів у 18 областях України.