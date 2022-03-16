Понад 200 укриттів у Києві підключили до Wi-Fi
Понад 200 укриттів у столиці вже підключили до мережі.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що з початку роботи платформи з підключення укриттів до Wi-Fi прийнято 727 нових заявок на підключення. До проєкту долучилось 19 провайдерів.
Мапу з підключеними укриттями можна подивитися тут. Також на порталі можна оформити заявку на підключення.
Проєкт реалізується спільно з провайдерами "Ланет", Bilink, "Павутина", Nashnet, "Утелс", "Воля", "Датагруп", "Київстар", Undernet.
Як повідомлялося, компанія "Датагруп-Volia" у межах програми з підключення цивільних притулків та бомбосховищ приєднала до високошвидкісного інтернету вже понад 200 об'єктів у 18 областях України.
Джерело: Telegram
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Roman I #410422
показати весь коментар16.03.2022 23:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль