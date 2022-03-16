Американський месенджер Slack почав блокувати користувачів в Росії

У відповідь на санкції та політику материнської компанії Salesforce, американський корпоративний месенджер Slack почав блокувати користувачів в Росії.

Як повідомляє Axios, раніше декілька організацій в Росії вже повідомили про те, що їхні облікові записи були повністю заблоковані без попередження, що позбавило можливості завантажити та зберегти будь-які дані, інформує спеціалізоване видання ain.ua.

Axios уточнює, що здебільшого раптове блокування стосувалося організацій, на які поширюються прямі санкції. Умови таких санкцій вимагають негайного припинення дії без попередження. Так, серед відгуків у App Store та Google Play є заяви про закриття акаунтів російського "Сбера".

"Slack повинен вжити заходів для дотримання санкційних норм у США та інших країнах, де ми працюємо, включаючи призупинення дії облікових записів у деяких випадках без попереднього повідомлення відповідно до закону", – йдеться в заяві компанії.

В Slack уточнюють, що не видаляють дані. Компанії, які перебувають під санкціями, не зможуть отримати доступ до своїх просторів, принаймні доти, доки ці санкції не будуть зняті.

Slack також працює над тим, щоб відповідати політиці своєї материнської компанії Salesforce, яка вирішила призупинити бізнес у Росії.

Нагадаємо, 7 березня 2022 року Salesforce повідомила про припинення співпраці з клієнтами в РФ. Висловивши підтримку Україні, компанія також направила $2 млн допомоги благодійним організаціям.